Tallinnas tööle suundunud ja kui tina tuhka kadunud Riho otsingud jätkuvad: märgiliseks kuupäevaks on 29. aprill

12. mail kirjutas Elu24, et lähedased otsivad Ämaris kadunud 45-aastast Rihot, kelle elu pärast on lähedastel suur mure. Teadaolevalt liikus Riho Ämari alevikust tööle Tallinnasse Mustamäele, kuid sinna ta ei jõudnud.

«Kuigi ta sattus napsutama, siis ta ei ole kunagi varem nii pikalt ära kadunud. Ka siis kui on telefon ära varastatud, on ta ikka emale endast märku andnud, aga seekord on aeg liiga pikk ja kardame halvimat,» rääkis Riho õde Elu24-le pühapäeval. Möödus emadepäev ja Riho ei võtnud ka siis oma emaga ühendust, mis pole üldse tema moodi.

Rihot nähti viimati Ämari sotsiaalmajast lahkumas 29. aprilli hommikul. Mees on kõhna kehaehitusega ja umbes 180 sentimeetrit pikk. Rihol oli seljas tepitud must kevadjope ja mustad dressipüksid.

45-aastase Riho tunnusmärgid:

* pikkus 180 cm

* heledad juuksed, siilisoeng

* kõhna kehaehitusega

* seljas musta värvi tepitud kevadjope

* jalas musta värvi dressipüksid ja musta värvi valget värvi äärega spordijalatsid

Foto: Riho Roonurm Instagram

SA Kadunud juht Aare Rüütel palub nendel isikutel, kellega Riho 29. aprillil kohtus, temaga ühendust võtta numbril 661 6776. Rüütel lubab, et helistajale garanteeritakse anonüümsus. «Soovime üles leida inimesed, kellega Riho 29ndal kohtus. On oluline, et need inimesed võtaksid ühendust, nad saavad jääda anonüümseks,» rõhutab Rüütel.

«Info puudub, ehk õnnestub politsei kaudu miskit täna teada saada,» ütleb Siim, kes on Riho õe elukaaslane. «Viimane kontakt Rihoga oli 29.04.24. Telefon väljas ja sotsiaalmeediasse pole sellest ajast enam vastanud. Koju tagasi pole enam pöördunud,» ütleb Siim, kes palub Facebookis kõigil postitust jagada.

Lääne-Harju politseijaoskonna uurija Heiki Tammisto ütleb, et politseile teatasid lähedased Riho kadumisest 7. mail ning sellest alates on politsei meest nii Lääne-Harju vallast kui ka Tallinna erinevatest piirkondadest otsinud. «Politseinikud on suhelnud Riho lähedaste ja tuttavatega, kontrollitud on haiglaid, sotsiaalmajasid ja varjupaikasid, kuid paraku pole Riho seni kusagil nähtud. Teada on, et mehe telefon oli viimati levis 29. aprilli õhtupoolikul Balti jaama piirkonnas,» ütleb PPA pressiesindaja Annika Maksimov.

Politsei palub kõigil, kes on Riho näinud või teavad midagi tema asukohast anda sellest teada telefonil 112.