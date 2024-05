Lähedased otsivad Ämaris kadunud 45-aastast Rihot: kardame, et juhtunud on halvim

Rihot nähti viimati Ämari sotsiaalmajast lahkumas 29. aprilli hommikul. Mees on kõhna kehaehitusega ja umbes 180 sentimeetrit pikk. Rihol oli seljas tepitud must kevadjope ja mustad dressipüksid.

«Ta elas Ämari sotsiaalmajas ja elatus juhutöödest. Sel samal päeval ta kirjutas emale, et tahab raha laenata, et sõita õhtul Tallinna, et seal teha ühes tehases öövahetus. See on ka viimane sõnum, mille oleme temalt saanud,» rääkis õde, kelle sõnul on vennal ka alkoholi probleem.

«Kuigi ta sattus napsutama, siis ta ei ole kunagi varem nii pikalt ära kadunud. Ka siis kui on telefon ära varastatud on ta ikka emale endast märku andnud, aga seekord on aeg liiga pikk ja kardame halvimat,» on õde täna vägagi mures.

Õde leidis kodutute punkrist Riho nutikella