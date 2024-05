Lisette Pomerants kõhubeebist: sündiv poja tuleb rahulikuma loomuga

Jaanuari alguses tuli ilmsiks, et näitleja Lisette Pomerantsi ja maag Andrease perre on peagi oodata lisa. «Esimene laps on meil talvebeebi, teine on suve imeline kingitus meie perele!» nentisid nad toona õhinal. Pere esimene laps nägi ilmavalgust 2022. aasta 29. detsembril.

Terve lapseootuse ajal kaalusid Lisette ja tema abikaasa Andreas, kas tervitada kõhus olevat poissi Türgis või Eestis. See küsimus on aga veel siiani lahtine. Lisette tunnistab, et hetkel on neil perega kiired ajad ning nad leiavad end üsna tihti kahe riigi vahel sõitmas. Rääkides lapse kasvatamisest, siis Lisette sõnul ei erine siinkohal Türgi ja Eesti üldse. «Ainult kultuur on teine,» nendib Lisette.