FOTO Kaalu kaotanud Dagmar Oja osales esimesel jooksuvõistlusel: olen nii õnnelik ja tänulik

Kaheksa aastaga on laulja Dagmar Oja kaalust alla võtnud 49 kilo. «Lihtsalt mõtlesin, et vaatab, mis saab,» meenutas ta mõttekäiku kaheksa aastat tagasi. Muusiku sõnul polnud tal kunagi endal oma kaaluga probleeme. «Kuidagi on olnud see teiste inimeste asi, et keegi ütleb, mitte küll otse, aga kommentaaridena.»