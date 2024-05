Fitnessisportlane Kaisa Kuusnõmm lavavormist: keegi ei peaks päriselus endale seda keha tahtma!

«Ma ei teagi, kuidas ma saaksin seda rohkem selgemaks teha, et päriselt ka, see pole okei, üks täiskasvanud naine ei pea välja nägema nagu teismeline,» kommenteeris lavavormi fitnessisportlane Kaisa Kuusnõmm, kes on Austraalias juba mitu nädalat kuldmedaleid kogunud.