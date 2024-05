NÄDALAPROGNOOS Millele Sõnni kuuloomise ajal keskendud, see läheb kasvama: on hea aeg elus uut stabiilsust looma hakata

Kolmapäeval kell 06.21 algab kuuloomine Sõnnis 18°01’ . Siin hakkavad kujunema uue kuutsükli teemad. Et see toimub Sõnni märgis, on fookuses meie väärtused, elu materiaalne ja sensuaalne pool, loodus, rahu, ilu ja kõik, mis meeltele nauditav. Võib isegi öelda, et ees on stabiliseerumise kuutsükkel, kuna kuuloomine saab toetava sekstiili Saturnilt.

Selle kuutsükli eesmärk on lasta uutel struktuuridel juurduda ning leida uuesti oma kese ja ka maapind jalge all. See kuutsükkel võimaldab ka samm-sammu haaval edasi liikuda, ilma, et miski ootamatult meie plaanid täiesti pea peale pööraks. Kuutsükli teises pooles on ees ka intensiivsemaid aegu, kuid need pigem puhastavad tee meie ees, et saaksime edasi kasvada.