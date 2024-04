SOOJENDAVAD SUHTEID? ⟩ Brigita Anton põrutas Tai päikese alla koos eksabikaasaga

Ilusalongi La Bianca omanik Brigita Anton on põrutanud tuuliste kevadilmade eest Taimaa sooja päikese alla. Oma Instagrami konto jälgijatega jagab ta ohtralt pilte nii koos tütre Biancaga kui ka klõpse, kus näiteks kihutab rolleriga ja poseerib kauni mereranna taustal.

Toimetuseni on jõudnud aga vihjed, et Jan Uuspõllu ekskallim Brigita naudib Taimaa võlusid koos eksabikaasa ja lapse isa Aimar Antoniga. 2017. aastal abiellunud paar läks pärast seitset koos oldud aastat lahku kui Ladina-Ameerika seebiseriaalis. «Kas paar on sõjakirve maha matnud?» uuris vihje saatnud tähelepanelik lugeja, vihjates paari ühisele puhkusereisile ja nende varasematele arveteklaarimistele.