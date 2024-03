Valgamaa Sangaste koguduse õpetaja Ivo Pill on Valga toidupangale aastaid suureks abiks olnud. Just õpetaja Pill on koos vabatahtlikega kohalikele laiali vedanud toiduabi: kuigi Valgas on toidupank täiesti olemas, siis paljud valgamaalased ei saa või taha toidupanga jagamispunkti Valga linnas ise kohale minna.