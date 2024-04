JÄRELEHÜÜE ⟩ «Meie koos veedetud aeg oli lühike...» Suri ajakirjanik Ene Veiksaar

«Kuigi meie koos veedetud aeg oli lühike, jättis ta endast südamesse jälje - mälestuse soojusest ja sõbralikkusest,» kirjutab Suder ühismeedias. «Esimesed päevad pärast tema lahkumist on täidetud segaduse, valu ja igatsusega. Rääkisime Enega viimasel ajal tihti, et ei saa loota, et päevad on lihtsad, saab loota, et oled ise tugevam. Sõnad ei suuda väljendada seda sügavat kurbust, mida tunnen.»