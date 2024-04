Anneli Lahe lahkunud töökaaslasest Ene Veiksaarest: kõikjale ta jõudis ja jaksas teha

«Meie kuldajastu TV3s, kus Enega koos töötasime, oli täis naeru, koostööd ja ühtekuuluvustunnet ning tema panus selle loomisel oli väga suur, alati abivalmis ja positiivse energiaga,» kirjeldab Lahe ja lisab, et see oli äge aeg.

Lahe märgib, et 2000ndate alguses liikus ta edasi produktsioonifirmadesse, kuid Ene jäi edasi TV3. «Siis me enam nii kokku ei puutunud, ainult erinevatel üritustel,» meenutab ta ja lisab, et endise töökaaslase eluga oli ta ühismeedia vahendusel ikkagi kursis. «Mitte miskit ei viidanud sellele, et Enega võiks midagi olla pahasti.»