KLÕPS ⟩ «Mõni pühapäev on erilisem kui teine.» Heidi Hanso kihlus oma kauaaegse kallimaga

«Mõni pühapäev on erilisem kui teine. Näiteks 14.04.2024. Kui Taaviga umbes neil samul päevil viis aastat tagasi Tinderis mätšisime, tuttavaks saime ja olime koos vahva nädalalõpu veetnud, kirjutasin ühele oma sõbrannale, et täiesti pekkis: selle mehega abielluks küll kohe, kui ta küsiks,» teatab Pajuvärava talu perenaine Heidi Hanso Instagramis. «Nii pöörane, seletamatult sügav tunne oli ta suunas ja milline soov, et tema ka tahaks.»

«Taavi ja minuga aga on sedasi, et pean vahepeal oma soovist-tahtest-mõttest ikka täiesti lahti laskma ja siis läheb natuke mööda ja kõik täitub veel paremini, kui ma alguses uneski näinud oleks. Meie suhe on parim elu usaldamise näide, ausalt ka,» märgib Hanso

Selle aasta alguses tõdes Hanso Elu24-le, et aastad Taaviga on toonud tema armastuse käsitlusse palju uusi taipamisi. «Armastus on üks imelik asi. Ta on samal ajal kõige ilusam ja avaram ja ka kõige kitsam ja ebamugavam tunne, mida inimene kogeda saab. Kui on armastus, on kõik võimendunud. Kestvalt.»