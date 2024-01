ARMAS KLÕPS ⟩ Heidi Hanso suhtest kallimaga: need kaks aastat on toonud minu armastuse käsitlusse palju uusi taipamisi

«Armastus on üks imelik asi. Ta on samaaegselt kõige ilusam ja avaram ja ka kõige kitsam ja ebamugavam tunne, mida inimene kogeda saab. Kui on armastus, on kõik võimendunud. Kestvalt,» kirjutab telenägu ja Saaremaal asuva Pajuvärava talu perenaine Heidi Hanso enda Instagrami posituses, kus annab teada, et neil täitus elukaaslase Taaviga 16. jaanuaril kaks ühist aastat.