Paremäärmusliku liikumise liige avab «Kuuuurijas» suu: Türi poisid jootsid ohvrile 1,5 liitrit uriini ja ajasid žiletiga pea paljaks

Esmaspäevases «Kuuuurija» saates räägib 18-aastane Türi poiss, keda karistati 1. aprillil inimröövi ja kehalise väärkohtlemise eest tingimisi vangistusega. Kaitsepolitsei sõnul kuulub noormees aga Eestis kanda kinnitanud paremäärmuslikku rühmitusse Active Club Estonia, mis värbab oma ridadesse alaealisi noormehi ja õhutab neid kuritegudele.

«Mul on n-ö radikaalsed ideed, loomulikult mulle ei meeldi pedofiilid ja ma otsustan asja enda kätte võtta, aga see on vist Eesti riigi jaoks liiga radikaalne,» nendib noormees saates. Koos sõpradega karistas ta omakohtuga 22-aastast pedofiilsete kalduvustega noormeest, kes lunis 14-aastaselt tüdrukult alastifotosid ja soostus temaga vahekorda astuma.

Nii jootsid Türi poisid talle 1,5 liitrit uriini, ajasid žiletiga pea kiilaks ja lõid teda mitmel korral tagumikku ja kehapiirkonda.

«Meie põhiülesanne on tähtis, et kõik pedofiilid siit Eestist ära ajada, sest ilmselgelt Eesti Vabariigil on neist p****i. Ma saan aru, mille eest ma karistada saan, aga kui riik on nii oskamatu ja nad ei oska karistada ja lasevad kõiki nii leebelt ära, siis ma ei näe muud võimalust,» nendib ta «Kuuuurija» saates.

Foto: Kuvatõmmis Kuuuurija saatest

Kaitsepolitsei huviorbiiti sattunud noormees peeti kinni keset koolipäeva. Kõik see oli tema sõnul justkui nagu stseen mõnest märulifilmist.

«Käituti nii, nagu oleks kellegi ära mõrvanud!»

«Mul on täpselt meeles, ma just tegin endale toidu ära lõunaks, sõin ära, siis helistas mulle grupijuhendaja, ütles, et ta tahab minuga vestelda. Kutsuti mind kabinetti, kus olid n-ö tavariietes politseinikud või uurijad ja mul pandi käed raudu, otsiti läbi. Seitse kuni kümme erariietes ametnikku oli ümberringi. Kaks hoidsid mul mõlemast käest kinni, nagu ma oleks põgenemisohtlik, et kohe hakkaks jooksma.» Hiljem tehti läbiotsimine ka noormehe ühikatoas ja Türi kodus.

«Mina käitusin terve aeg nendega adekvaatselt ja viisakalt, aga mind koheldi kui n-ö teist matsi, käituti nii, nagu oleks kellegi ära mõrvanud!»

