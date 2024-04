PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 12. aprill: Vähk võiks tegeleda kevadise suurpuhastusega, Kaalud ei tohiks sõprade soovitusi kinnisilmi usaldada

Läbisaamine teiste inimestega on hea, koostöö sujub suurepäraselt ja varem takistatud olnud tegevused annab nüüd käima lükata.

Sinu enesedistsipliin on kõrge, lähened oma tegevusele plaanipäraselt ja loogiliselt. Suudad ka teisi toetada, suunata, julgustada ja juhtida.

Saad tegeleda asjadega, mida on tore teha. Sinu kõrval on inimesed, kes oskavad elu optimistlikult ja vajadusel ka huumoriga võtta.

Kui sulle armas inimene viibib kuskil eemal, võiksid täna temaga ühendust võtta. Helista lihtsalt selleks, et tema häält kuulda.

Sul tasub tegeleda koduse olukorra parandamisega. Samuti on sobiv aeg pere eelarve üle vaatamiseks ja korrastamiseks.

Pole põhjust ennast keerukas olukorras süüdistada – on asjaolusid, mis takistavad edasi liikumist, aga sinu võimuses ei ole neid kõrvaldada.

Paistab, et keegi on sind alahinnanud ja näeb nüüd vaeva, et uuesti sinu usaldust ja poolehoidu võita. Ole temaga suuremeelne.