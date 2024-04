75 000 EUROT ⟩ Mis saab möödunud aastal rohepealinna ajal Raekoja platsile loodud ajutisest pargist?

Möödunud aasta juunis kirjutas ERR , et Tallinna Raekoja platsile tekkisid Euroopa roheline pealinn 2023 projekti «Rohejälg» raames suveks pingid ja puud. Täpsemalt ehitati raekoja platsi ajutine park pinkide, puude ja muude taimedega.

«Raekoja platsi park tuuakse suveks tagasi kahes jaos: esmalt 10. maiks paviljonid, istumiskohad ja lava ning haljastuskonteinerid koos haljastusega 4. juuniks,» avaldab Aheri ja lisab, et mööbel on talve veetnud Kadrioru pargi laoplatsil. «Eelmise aastaga võrreldes on tehtud natuke muudatusi paigutustes vastavalt ürituste korraldajate, kasutajate ja välikohvikute omanike ettepanekutele, kuid suures plaanis jääb suvepark samasuguseks kui eelmisel aastal,» lisab Aher.