FOTOD ⟩ Tallinna uusi taskuparke tabas karm kriitika: tundub täielik rohepesuprojekt rohepealinna tiitli täitmiseks

Möödunud nädala lõpus teatas Põhja-Tallinna valitsus oma Facebooki lehel, et Tallinna linnaruumi on kerkinud esimesed kolm taskuparki. Selline uus linnamööbel koos haljastusega on aga linnaelanikes palju küsimusi tekitanud, mistõttu on taskupargid karmi kriitika alla sattunud.