SODIAAGISOSINAD ⟩ Läheneme päikesevarjutusele, mis algatab seekord midagi täiesti uut

Soovitused nädalaks

Võid mõelda järele, milles on olnud sinu suurim kasv ja areng alates 14. oktoobrist 2023 – see etapp on nüüd tehtud.

Dagmar Lamp selgitab, et on ka võimalik, et see on kõik üks suur teekond, aga kinni läheb üks peatükk sellest. Mõnikord tähendab Maailm ka merereise, ehk on see nii sinu jaoks. Aga igal juhul on praegu aeg inventuuri teha, mõtiskleda, mis õppetunnid on saadud, mis sihtideni jõutud ja kuhu veel minna.