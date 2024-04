NÄDALAPROGNOOS ⟩ Neil päevil tasub jälgida märke enda ümber: elu näitab, mida jätta, mida võtta

Veenuse-Neptuuni parim omadus on aga suur empaatiavõime ning emotsionaalne intelligentsus, eriti südameasjus. Teist inimest tajutakse paremini ja tema soove seatakse kergemini esikohale.

Vallalised võivad aga unistada nüüd armastusest, kuid tuleb olla ettevaatlik, et igas kärnkonnas printsi ei nähtaks. Selles mõjus on kerge inimesi liigselt idealiseerida. Loovusele mõjub see taevaseis samuti imehästi.

Reedel liigub Päike üle Kuu Põhjasõlme, mis tähendab, et inimesed on häälestumas selgemalt suunale, milles nad tegelikult ka edasi liikuma peavad. See võib olla tähenduslik aeg, mil kohtutakse kellegagi või millegagi, mis hakkab mängima suuremat rolli just tulevikus. Juba alates neljapäevast võiks jälgida märke enda ümber - kuhu universum sind lükkab ja tõmbab?

See teekond on seotud suurema julguse, vapruse ning n-ö oma tee käimisega. Mis on sinu individuaalne missioon ja kutse? Milles oled sina teerajaja? Mis on see sinu sisemine säde, mis paneb kõik liikuma? Milline on sinu isiklik uus tulevik?

Laupäeval teeb Veenus sekstiili Pluutoga, lisades suhetesse kirge ja sügavust. Pealiskaudsetele suhtele siin ruumi ei jätku, ent see-eest saab tungida olulistes suhetes tuumale veelgi lähemale.

Sel päeval ollakse tugevamas kontaktis oma tegelike soovide ja ihadega ning tahetakse kogeda elu oma täies värvispektris ja intensiivsuses. Mõistagi on see hea aeg lähisuhetele, aga ka loomingulisele tegevusele ja meelelahutusele, mis pakub suuremat emotsionaalset naudingut.

Raha ja ressurssidega seotud küsimustes on võimalik teha läbimurre.

Kuu on tühikäigul Kolmapäeval kell 08.40–12.08 Reedel kell 08.39–14.13 Pühapäeval kell 11.26–14.25 Nendel aegadel tasub vältida olulisi algatusi ja otsuseid, kui eesmärk pole just midagi tühistada. Siit saad teada lähemalt Kuu tühikäigu kohta! Retrograadsed planeedid Merkuur on retrograadis 2. aprillist 25. aprillini. Siit saad teada lähemalt planeetide retrograadsuse kohta!