ALLKIRJADE KOGUMINE LÄKS LÄBI! ⟩ Vaidlus Saesaare paisu likvideerimise üle jõudis riigikogu lauale

«Kuuuurija» saates väljendasid mitmed kohalikud mõistmatust, miks on vaja lõhkuda midagi, mis on seal juba aastakümneid eksisteerinud. Nii hakati protsessi peatamiseks allkirju koguma.

Toona selgitas keskkonnaameti looduskasutuse osakonna juhataja Kaili Viilma, et paisu likvideerimine on vajalik, kuna see takistab kaitsealuste kalade vaba liikumist.

«Ahja jõe ürgorg on kujunenud rohkem kui 10 000 aastat tagasi, see paisjärv on seal loodust mõjutanud 70 aastat, aga need paisjärved oma olemuselt katkestavad vee-elustikku, mis on kujunenud vooluveekogudes,» selgitas Viilma toona ja lisas: «Samuti selles paisjärves vesi soojeneb, mis ei sobi neile allavoolu jäävatele kalaliikidele, rääkimata jõeliikidest, kes paisjärves elada ei taha.»

Nii nagu mainitud, ajas paisu likvideerimise idee paljud kohalikud tagajalgele. Möödunud aasta 16. märtsil loodi rahvaalgatus, kus seisis: «Nõuame Saesaare paisjärve likvideerimise protsessi kohest peatamist!»

Riigikogu laual

Tänaseks on algatus kogunud üle 5300 allkirja ja 26. märtsil jõudis see riigikogu lauale ehk looduskauni koha saatus on nüüd riigikoguliikmete kätes!

Saesaare paisjärvel Taevaskojas. Foto: Mati Määrits / Lõuna-Eesti Postimees