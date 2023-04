«Miks on vaja lõhkuda midagi, mis on seal juba aastakümneid eksisteerinud?» Saesaare paisu likvideerimine kütab kirgi

«Keskkonnaamet on väitnud, et tegemist ei ole avaliku huviga, et paisjärve säilitada,» märkis Ahja jõel hüdroelektrijaama opereeriv ettevõtja «Kuuuurija» saates. «Tegelikkuses on kogukond üsna pooleks ja Saesaare paisjärve säilitamist toetavad need, kellel endal on sellega mingisugused ärihuvid,» sõnas keskkonnaameti looduskasutuse osakonna juhataja Kaili Viilma.