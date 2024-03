Harry ja Meghan: soovime Kate'ile tervist ja paranemist

«Soovime Kate'ile ja kogu perele tervist ja kiiret paranemist ning loodame, et nad saavad seda teha privaatselt ja rahus,» ütlesid Meghan ja Harry väljaandele US Weekly .

Reede õhtul teatas 42-aastane printsess Catherine videopöördumises, et tal diagnoositi vähk. «Jaanuaris käisin kõhuõõneoperatsioonil ja tol hetkel arvasime, et minu seisund pole vähiga seotud,» sõnas printsess ja lisas, et ometi avastati hiljem siiski vähk ning ta pidi alustama ennetava keemiaraviga.