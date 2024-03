Emotsionaalses videos jagas 42-aastane Catherine, et tänab kõiki kaasaelajaid ja tema taastumine on olnud väga raske aeg tema ja pere jaoks. «Viimased kuud on olnud väga rasked,» sõnas Catherine, kes tänas meditsiinipersonali, kes tema eest hoolitsenud on.

«Jaanuaris käisin kõhuõõneoperatsioonil ja tol hetkel arvasime, et minu seisund pole vähiga seotud. Operatsioon oli edukas, siiski leiti hiljem, et mul on vähk ja pean alustama ennetava keemiaraviga.» Printsess sõnas, et on raviga alustanud, kuid ei avaldanud pöördumises täpsemat vähidiagnoosi.