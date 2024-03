ÕÕVASTAV ⟩ Harglas tapetud koera omanik tunnistas tuttavale, et ta ise tellis veretöö. «Abi oli nii lähedal...»

Elu24 toimetusega võttis ühendust Harglas tapetud koera omaniku Maie tuttav Elise, kes suure loomasõbrana on juhtunust šokeeritud. Elise ei mõista, kuidas sai Maie lasta oma koera tappa, kui teadis, et abi on nii lähedal. «Reedel andsin talle nõu, kellelt abi küsida koerale uue kodu leidmise osas. Mitu inimest juba tegelesid selle teemaga,» ütleb Elise, kellele Maie tunnistas jahmatava tõe.