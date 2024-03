SODIAAGISOSINAD ⟩ Nädal näitab, et julge hundi rind on rasvane: tuleb võtta vastutus ja võimalustest haarata

Soovitused nädalaks

Aeg on küps, et teha tarkasid otsuseid ning võtta vastutus ühes südamelähedases küsimuses.

Usalda, et vajalik jõud ja toetus on olemas.

NÄDALAPROGNOOS Oleme kevade alguses ja kuuvarjutuse eel: pinna all hakkab juba pulbitsema

Dagmar Lamp tõlgendab seekordset nädalakaarti nii: «Sa oled palju selle nimel töötanud, mis nüüd su ellu tuleb. Võta see küllus vastu ja kui sa oled parasjagu olukorras, kus tundub, et küllust pole, siis julgustab Müntide üheksa sind vaatama asja teise nurga alt.»

«Jah, küllus võib väljenduda pangakontol, kuid see võib olla ka vaba aeg, mida saad veeta lähedastega; see võib olla raamatud, mis ootavad lugemist; küllus võib väljenduda õhtusöögilaual, kuhu oled välja pannud enda tehtud road. Müntide üheksa on ka iseseisvust julgustav kaart. Seisa julgelt ja uhkelt oma jalgel, sa saad hakkama!»