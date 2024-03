NÄDALAPROGNOOS ⟩ Oleme kevade alguses ja kuuvarjutuse eel: pinna all hakkab juba pulbitsema

Oleme jõudnud varjutuste perioodi eelsesse nädalasse – juba järgmisel esmaspäeval saabub täiskuu koos kuuvarjutusega Kaaludes. Seetõttu võidakse juba nüüd tajuda sündmuste ja emotsioonide intensiivistumist.

Paljud võivad kogeda, et midagi on pulbitsemas pinna all ning nagu midagi suurt hakkaks peagi juhtuma. See nädal võib tuua olulisi vestlusi, plaanide pidamist ja mingisuguse vastutusega tegelemist. Kõik on justkui ettevalmistus, et siseneda ühte aasta kõige muutvamasse perioodi.

Planeediseisud nädalapäevadel

Teisipäeval liigub Merkuur ühenduses Põhjasõlmega, tuues esile vestlusi seoses tulevikuga ning näidates suundi, kuhu liikumas oleme. Ent praegu võib tunduda see ka veel omajagu kauge ja haaramatu. Selle infoga tegelemine nõuabki hüpet tulevikku ja tundmatusse. On aeg oma mugavustsoonist väljuda ning seda eriti oma peas ja mõttemustrites, seejärel suhtluses teistega ja uue info vastu võtmisel.

Kolmapäeval läheb täpseks Merkuuri ühendus Chironiga, mis toob selgemini välja ebakindluse ja kahtlused seoses õhus olevate plaanidega. Kaheldakse pigem iseendas ja oma võimekuses. Võib-olla ollakse endi või teistega liialt kriitiline, aga samas võidakse ka kogemata öelda või kuulda sõnu, mis teevad enesekindluse hapramaks. Ent see on praegu just nimelt kasvamise ja tervenemise koht. Siin tuleb läbida teatavad kasvuvalud seoses kommunikatsiooniga ning oma mõtete ja soovide verbaliseerimisega. Kõige olulisem on hoida sihti sellel, mida päriselt oma ellu soovitakse.