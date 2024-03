Hiljuti tütre emaks saanud Helen Adamson: kui kunagi mõtlesin, et oleksin tahtnud laste saamiseks valmis olla varem, siis nüüd tunnen, et kõik läks täpselt, nagu pidi

Veebruari alguses jagas muusik Helen Adamson ühismeedias rõõmustavat uudist, et on saanud emaks. «Palju imelisi emotsioone ja tõesti saan öelda, et kõik on selline nagu ma unistasin ja samas mitte üldse selline nagu ma unistasin...» rääkis Helen Elu24-le.

Nüüd aga kirjutab tütre emaks saanud Helen Instagrami tehtud postituses, et kui mõtles kunagi, et oleks tahtnud laste saamiseks valmis olla varem, et noorem ema olla, siis nüüd tunneb ta, et kõik läks täpselt nii, nagu minema pidi.

«Elasin 37 aastat vaid endale ning see oli võrratu aeg, enamasti. Hetkel oskan väga hinnata seda, kui palju sain kogeda, küpseda ja elu näha enne lapse tulekut,» nendib ta. «Eriti tänulik olen, et saime ka elukaaslasega piisavalt pikki aastaid teineteisega olemist nautida. Olles kahekesi ei ole võimalik päriselt hoomata, kui erinev on elu lapsega või siis, kui kohustusi ja vastutust peale enda pole.»

«Harjumiseks, et nüüd ei ela ma enam endale ja elu on alatiseks muutunud, läheb veel aega. Muutus, mille lapse tulek toob, võtab samasuguse kohanemise aja, nagu mõni teine suur elumuutus, mida juba kogenud olen. Näiteks suhte lõpp või kolimine,» tunnistab ta.

