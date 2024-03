Vähihaige Kadri Tennosaar kogub toimetulekuks annetusi: tervis jääb järjest nõrgemaks...

Teisipäeval on naise 55. sünnipäev. «Seda ma ei tähista. Ma ei kutsu kedagi külla. Ma tean, et see pole minust kena, aga kes saab mind kasvõi 5 euroga aidata, ma olen tõeliselt tänulik. See on mulle tõeline sünnipäevakink. Palju neid sünnipäevi enam tuleb, kui üldse.»