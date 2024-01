Möödunud aastal rääkis «Kuuuurija» rinnavähki põdev Kalmer Tennosaare tütar Kadri Tennosaar, et haigusest olenemata peab ta ilmselt elu lõpuni tööl käima, et üldse ära elada. Naine tõdes, et vähihaigel pole kaugeltki lihtne tööd leida. Ehkki Tennosaar sai üle aasta raha teenida Tallinnas Mustamäel asuva Kadaka staadionil administraatorina, siis nüüdseks on tema teed sellegi töökohaga lahku läinud ja seda paraku üpriski koledalt.