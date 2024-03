Tallinna linnavolikogu esimees Maris Sild annab Kivisaarele raadioeetris väljaöeldule vastulause

«Ülim säästlikkus ühistranspordi investeeringutes ei võimalda aga pakkuda teenust, mida inimesed ootavad. Ning vastupidi: korralike investeeringutega on võimalik luua teenus, mis inimestele meeldib ning mille kasutajate hulk kasvab. Kui kümme aastat tagasi toodi Eestis liinile uued reisirongid, kasvas reisijate arv ühe aastaga umbes poole võrra. Tänaseks on see kahekordistunud ning kasvaks veelgi, kui olemasoleva veeremi maht piiri ette ei paneks. Rongidesse on õnnestunud meelitada ka autosõitjad, sest rong on kiire, mugav ning sõidule kuluvat aega saab kasutada mõistlikumalt, näiteks lugemiseks.»

«Samasugust edulugu soovime näha ka Tallinna ühistranspordis, mistõttu oleme asunud rajama uusi trammiteid ja korrigeerima senist liinivõrku. Eraldatud sõidurajal liikuv tramm ei sõltu eriti ummikutest, ega muudest liiklustakistustest, mistõttu liigub ta sujuvamalt ning tema kiirus kesklinnas on muust tänavaliiklusest kiirem. Need on põhjused, miks tallinlastele tramm meeldib ning seepärast me ka trammiliiklust arendame.»

«Tallinna Sadam on oluline sõlmpunkt, mida läbib päevas kümneid tuhandeid inimesi. Trammi veovõime on bussi ja trolli omast suurem, seetõttu on kõige mõistlikum kasutada seda laevareisijate südalinna vedamisel. Meie naabrite juures, Helsingis, saab trammiga sõita nii Katajanokka kui Lääneterminali juurde ning see võimalus leiab aktiivset kasutamist. Usun, et varem või hiljem jõuame ka meie selleni, et mõlemad sadama terminalid on linnaga trammiliinide abil mugavalt ja saastevabalt ühendatud.»