Tallinna teetööd ajasid Alari Kivisaarel raadioeetris kopsu üle maksa: räme raha pannakse huugama, aga kellele seda trammi vaja on?

Teisipäeva hommikul nentis Alari Kivisaar SkyPlusi eetris, et põhjust Tallinna linnaliikluses rõõmustada ei ole. «Konkreetselt ma pidingi poolele linnale ringi peale sõitma, et saada sinna, kuhu ma tahtsin saada, sest sealt, kus ma arvasin, et saab, ei saanud ja ei saanud enam kuhugi pöörata ja keerata ja lõpuks ma tegingi poolele linnale ringi peale.»

«Sa enam nagu ei saagi aru, kuhu sa pead sõitma või võid sõita. Kas sa saad pöörata või ei saa, milline rida või mis... seal on selline märkide rägastik. Neid ajutisi radu, teid ja nooli on nii palju – see on täitsa püha müristus,» ei suuda raadiohääl ära imestada. «Ma sattusin vahepeal isegi vastassuunda.»