SODIAAGISOSINAD ⟩ Unenäoline nädal viib tegelikult kiiresti edasi: usalda ja liigu

Soovitused nädalaks

Sel nädalal luba endal voolata ning lase elul loomulikult avalduda.

Usalda, et kõige taga on suurem plaan ning see avaneb sulle kild killu haaval.

Ole lihtsalt hetkes.

Nädalakaart: Sauade kaheksa

Tarokaart Sauade kaheksa Foto: Shutterstock

Dagmar Lamp selgitab, et Sauade kaheksa toob kaasa suure kiiruse ja hoo. Mis iganes on need plaanid, mis on su peas küpsenud, siis Sauade kaheksa ütleb, et AEG ON NÜÜD! Hakka pihta! Enam ei tasu kõhelda või kahelda, sest aeg on päriselt käes.

Muidugi võivad kiirustamisel olla omad miinused, aga praegu pole mõtet neisse kinni jääda. Usu, et universum sind toetab ja kui sulle tundub, et infot tuleb liiga kiirelt peale, siis võid endale ju võtta hetke, et korraks hinge tõmmata ja asjadele rahuliku pilguga vaadata. Ilmselt veendud isegi, et siiski on paras edasi liikuda.

Kuu on tühikäigul Teisipäeval kell 13.07 – kolmapäeval kell 02.29 Reedel kell 00.28–05.16 Pühapäeval kell 06.42–11.41 Nendel aegadel tasub vältida olulisi algatusi ja otsuseid, kui eesmärk pole just midagi tühistada. Siit saad teada lähemalt Kuu tühikäigu kohta! Retrograadsed planeedid Retrograadsed planeedid puuduvad! Kõik planeedid on otseses liikumises kuni 2. aprillini. Siit saad teada lähemalt planeetide retrograadsuse kohta!