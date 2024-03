Ivo Pill ütleb, et ta ei saa nimesid välja tuua, kuna tema väitel need kantakse toidupanga poolt riigi andmebaasi STAR. Kuid see väide ei vasta tõele. STAR on andmebaas, mida kasutavad ja kuhu andmeid sisestavad sotsiaaltöötajad, mitte toidupankade koordinaatorid. Toidupangad kasutavad STARi ainult nii palju, et saavad sealt andmeid sotsiaaltöötajate poolt välja valitud inimestele toidupakkide jagamiseks. Need inimesed, kes saavad toiduabi läbi selliste organisatsioonide nagu Sangaste kogudus, ei ole STARi süsteemis, pole kunagi olnud ega hakka olema.

Ivo Pill väidab, et Valga toidupanga poolt jagatud puuviljad ja köögiviljad ei ole söödavad. See ei vasta tõele. «Kuuuurija» ajakirjanikud nägid sadu toidupakke, mis olid valmis jaotamiseks Valga ja Tallinna toidupankades. Kogu see toit oli väga hea kvaliteediga. Kuid saates näidati lähivaates täiesti hallitanud toitu, mis ei olnud pärit toidupangast. Nelja aasta jooksul on Ivo Pill saanud Valga toidupangast kümneid tuhandeid kilosid toiduaineid. Kui on olnud osa, mis ei olnud söödav, siis palume vabandust. Töötame vabatahtlikega ja mõnikord ei kontrolli nad toidu kvaliteeti piisavalt.

Aga ka Ivo Pilli enda ülesanne oli saadud toidu kontrollimine. Üha enam supermarketeid müüvad ebastandardseid puu- ja köögivilju allahindlusega. Sageli on need tooted, mida on raske müüa, sest need ei näe välja täiuslikud. Aga miks peavad need nägema välja täiuslikud? Tohutu hulk toiduaineid läheb raisku ainult sellepärast, et need ei näe täiuslikud välja. Paljude retseptide puhul on pehmed tomatid paremad kui kõvad, pruunid banaanid paremad kui kollased jne. Täpilised õunad maitsevad sama hästi ja on sama terved kui need, mis näevad välja täiuslikud. See võib olla isegi vastupidi: mitte täiusliku välimusega puu- ja köögiviljad on tervislikumad, sest tõenäoliselt on kasutatud vähem pestitsiide.