SODIAAGISOSINAD ⟩ Väsinud nädal lõppeb lootusrikka kuuloomisega: uued algused on viljakad

Soovitused nädalaks

Dagmar Lamp selgitab, et iseenesest sobib see kaart väga hästi kokku nädala lõpus toimuva kuuloomisega, sest paažid on alati mingi teekonna või unistuse algatajad. Neil küll ei ole veel teadmisi ja oskusi, kuidas seda unistust ellu viia, aga neil on suur soov sellele teekonnale asuda. Paažid on alati ka sõnumitoojad, nii et hoia silmad-kõrvad sel nädalal lahti. Mündid on seotud aga rahade ja varadega. Siin võib sündida uus viljakas ja tulus algus.