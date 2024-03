25. veebruarist kuni 14. mĂ€rtsini liigub «haavatud ravitseja» Chiron ĂŒhenduses hinge evolutsiooni punkti, Kuu PĂ”hjasĂ”lmega. Viimati kogesime seda taevaseisu juulis–augustis 2008. aastal ning uuesti tuleb see novembris 2038. aastal. Nagu nĂ€ha, ei avane see meile just kuigi tihti.

KĂŒllap kogeme seda just nii palju, kui jaksame Ă€ra kanda, sest see on aeg, mil avanevad vanad hingehaavad ning nendesse peitunud toored emotsioonid ja valu, mis jÀÀnud siiamaani lĂ€bi töötamata. Enamasti on juuretasandil haava pĂ”hjuseks armastuse puudus iseenda vastu ning mingil pĂ”hjusel enda ebatervikliku, ebapiisava ja ebapĂ€devana tundmine.Â