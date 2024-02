SODIAAGISOSINAD ⟩ Nädal testib, kas oleme oma saatuseks valmis

Soovitused nädalaks

Dagmar seletab lahti, et Täht on üks ilusamaid ja positiivsema noodiga kaarte taropakis. Ta tuleb sind julgustama pärast pikka rasket perioodi ning tuletab meelde, kui palju tegelikult sinus peidus on.

Praegu on aeg särada ning heita õlult rüüd, mis sind varjavad. Kõnni uhkelt ja pea püsti! Kui sul on usk paremasse tulevikku kõikuma löönud, siis Täht ütleb, et usu ja usalda! Elu allikas on uuenemisel, aeg on sinu isilkiku ilu jaoks küps.