«Versioon suurest ohtlikust narkoärikast ei vasta tõele.» Väidetavalt sõpru kokaiiniga varustanud 62-aastane tartlane astus kohtu ette

Süüdistuse järgi on vanaisa ja sulgpallientusiast Kalev justkui suur narkoärikas, kes sõpru kokaiiniga varustas. Süüdimõistmisel võib 62-aastast varem kriminaalkorras karistamata meest oodata suisa eluaegne vanglakaristus. Intrigeeriv on kogu kohtuasja juures hoopis see, et mille järgi on valitud süüpinki tema «kliendid». «Väga nimekad isikud, kes lihtsalt kas oma kuulsuse tõttu või mingitel muudel põhjustel kõrvale tõsteti, on omanud palju suuremaid koguseid,» ütleb ühe süüaluse kaitsja.