VIDEOINTERVJUU ⟩ Saates «Tähtede täht» osalev Eleryn Tiit avaldas, miks ta pakkumise peale mitu päeva mõtlemisaega võttis

«Minu esimene emotsioon väga huvitaval kombel oli tegelikult ei,» tõdes Eleryn, kes seejärel võttis endale paar päeva mõtlemisaega, et pakkumist seedida. «Aga siis ma sain aru, et see on hirm ja ma kardan, et ma ei saa hakkama. Tegelikult ma ei tea siiamaani, kas ma saan hakkama,» arutles ta muiates ja avaldas lootust, et harjutamine on siiski edu võti.