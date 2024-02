Õhtu enne Eesti Laulu finaali: keda saadab edu ja kes põrub?

Eurovisiooni fännid ja kihlveokontorid on aastatega saanud järjest targemaks ning on jäänud mulje, et võitja on teada juba enne, kui ta lavale astub. Nõnda võib arvata, et Eesti Laulu finaali eel on võitja juba teada ja see on justkui kivisse raiutud.

Küll aga suutsid Soome kõiki Eurovisiooni fänne ja küllap ka iseennast 10. veebruaril üllatada, kui nende kohaliku eelvooru võitis üllataja. Kas nii läheb ka Eesti Laulul? Eks see selgub homme. Enne veel vaatame aga üle, milline on fännide ja kihlveokontorite arvates Eesti Laul 2024 finaali paremusjärjestus.

Fännidelt on 39 protsendise poolehoiu Eurovision World veebilehel teeninud muidugi 5miinust x Puuluup «(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi». Kuid kohe nende kannul on möödunud aastal Eesti Laulul paljude südamed võitnud Ollie looga «My Friend». Tema poolt on 34 protsenti fänne, mis kõigest viie protsendine erinevus.

Kõik ülejäänud jäävad fännide arvates pingereas kõvasti kaugemale. Kolmandalt kohalt leiab nelja protsendilise toetusega Daniel Levi ja «Over the Moon» ja sama protsendiga on neljandal kohal Anet Vaikmaa «Serotoniin».

Fännid ennustavad võitjaks 5miinust ja Puuluupi. Foto: Konstantin Sednev