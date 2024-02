KLÕPSUD ⟩ Laura Põldvere pühendas sõbrapäeval pereliikmetele armsad fotomeenutused

«Iga aasta teise kuu neljateistkümnes päev. Jagame üksteisele armastust rohkem kui oleme igapäevaselt harjunud. Ilus traditsioon,» kirjutab Laura Põldvere ühismeediasse tehtud postituses ja lisab: «Küll aga julgustan meid kõiki armastama ja hoidma üksteist veelgi enam. Ka teistel päevadel aastas. Sinu süda on Su lähedased. Minu süda on Minu lähedased. Mina hoian, hindan ja armastan neid meeletult - tee seda ka sina!»

«Ega selle teemaga ei ole kerge elada. Ja sellest ei saa kunagi üle. See on teema, millega sa pead õppima elama,» tunnistas Martina Põldvere Vikerraadio saates. «Paratamatult tekib tunne, et mis õigusega sa edasi elad, kui sinu last enam ei ole.»