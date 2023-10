Laura Põldvere ema Martina traagiliselt lahkunud pojast: tänutunne aitas olla, ja et mul Laura, kelle nimel edasi elada

«Ega selle teemaga ei ole kerge elada. Ja sellest ei saa kunagi üle. See on teema, millega sa pead õppima elama,» tunnistas Martina Põldvere Vikerraadio saates «Käbi ei kuku». «Paratamatult tekib tunne, et mis õigusega sa edasi elad, kui sinu last enam ei ole. See mõte tekib ja see mõte tegelikult ei kao... Siis leiadki neid põhjuseid, miks olemas olla,» nentis Martina.

«Ma väga kiiresti mõtlesin välja selle mõtte, et ma olen üli-ülitänulik, et ta üldse minu elus oli. Võrratu inimene. See tänutunne aitas mul kuidagi olla. Ja see, et mul on Laura, kelle nimel edasi elada,» tunnistas ta.

Martina avaldas, et kabinetis on tal tänagi mõlema lapse fotod. «Gregor vaatab mind ühelt pildil, mis on tehtud Laura pulmade registreerimisel,» rääkis Martina. «Ma ei hoia seda eemal. Nägin teda täna ööselgi unes. Mulle meeldib mõte, et ta on kuskil siin ja praegu. Ma ei loo mingit maailma, kus teda ei ole.»

Lahkunud venda meenutas raadiosaates ka Laura. «Ma mäletan seda päeva, kui ta sündis. Ma olin nii uhke ja õnnelik. Ostsime kimbu ja ma valisin sinise liblika oma väikese venna jaoks. Olin suur kaitsev õde,» ütles Laura. «Ta oli huvitav kuju... Tal oli tohutu moevaist, ma ei tea, kust see tuli.»

Martina nentis, et õel ja vennal oli ühiseid jooni. «Nad täiendasid teineteist.»

Laura Põldvere. Foto: Sander Ilvest

22. detsembril 2016 saabus teade, et Tai Kuningriigis Rayong's Tapthongi piirkonnas asuvast hotellist on leitud 20-aastase eestlase surnukeha. Tegu oli Laura Põldvere 20-aastase venna Gregor Põldverega, kes Tai politsei andmetel suri kokaiini üledoosi tagajärjel.