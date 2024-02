Suve lõpus möödus kaks aastat päevast, mil teismelised Patrick ja Jane-Ly mootorrattaga Kambja vallas sõites traagiliselt hukkusid. Tõendid on sügise jooksul pikkade kohtuistungite ajal üle vaadatud ja neljapäeval algasid kohtuvaidlused. «Me oleme nendel kohtuistungitel olnud päevi koos, kannatanud on siin olnud, süüdistatav on siin olnud. Et minna kasvõi kohtu koridoris juurde ja öelda, et mul on tõesti kahju, mul on väga kahju. Seda pole olnud,» leiab hukkunud laste vanemate esindaja, vandeadvokaat Kristiina Lee.