«Mul ei ole mõtet nutta või jalgu trampida, sest see ei aita mitte midagi,» rääkis Brigitte Susanne Hunt enda Instagramis, väites, et peab maksma Delfi Meediale autoriõiguste rikkumise eest kopsaka summa. Nii Delfi Meedia kui kohtu pressiesindaja kinnitavad, et lahendit kohus veel selles asjas aga teinud ei ole.