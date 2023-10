Kohus peatas Brigitte Susanne Hundi raamatumüügi

Delfi Meedia ASi esindaja, PwC Legal Eesti advokaat Priit Lätt sõnas siis, et raamatus on kasutatud ilma loata teise autori teost ja nende teiste inimeste varalised õigused kuuluvad Delfi Meediale. «Ta peaks panema müügi kinni. Kui tal ei ole foto kasutamiseks luba, siis ta ei saa seda raamatut müüa seni, kuni see foto on sealt eemaldatud. Neid fotosid ei tohi seal raamatus olla,» ütles Lätt juba reedel.