Esiteks, ei mina ega kolleegid Tallinna transpordiametis ei vaena autojuhte. Autod ei kao linnast ära ja on elu loomulik osa. Kuid autode kõrval peame mõtlema jalakäijatele, kes on märksa vähem kaitstud ja arvuliselt suurem sihtrühm. Ka Koit Toome on ju jalakäija, kui teeb oma auto ukseni mõned sammud. Madalam piirkiirus tagab ohutuse. Me ihu, hing ja meel tänavat ületades kuuluvad autojuhile – kas too annab teed ja käitub roolis mõistlikult või kihutab keset linna ja ületab kiirust. Miks Koit Toome tahab kihutada? Sest ei hooli.

Teiseks, vastupidiselt levinud müütidele ei põhjusta natuke aeglasem sõit rohkem heitgaase. Rohkem heitgaase paiskub õhku siis, kui autojuht isegi nähes punast foorituult ikka kiirendab ja siis järsult pidurdab, selmet sujuvalt sõita. Arvukate ülekäiguradade ja fooridega tänaval üldjuhul ei saa juba praegu 50 km/h sõita – keskmine kiirus on madalam. Erilist ajakulu see ei põhjusta – Kesklinna kontekstis räägime lühikestest vahemaadest ja mõnest üksikust minutist ajalist kokkuhoidu.

Kolmandaks, ka bussiga saavad nii täiskasvanud kui ka lapsed linnas liikuda. Tegelikult juba praegu käib huviringis või trennis suurem osa lapsi jala, ratta või ühistranspordiga. Jah, mõnikord tõesti venib see tipptunni buss, kuid üldiselt toimib Tallinna ühistransport hästi. Usun, et meie busside, trammide ja trollide reisijate seas on palju Koit Toome austajaid, kes hea meelega näeks aeg-ajalt ka oma lemmiklauljat ühissõidukis. Tõsi, Koidule meelepärast Porschet meil pakkuda pole, aga Solarise, Mani ja Volvo busse on Tallinna tänaval kümneid.

Nimelt on viimastel aastatel hakatud pealinna teedel vähendama piirkiirust 30 km/h. Postimees vahendas jaanuari keskel, et 2024. aasta jooksul on kavas kogu Tallinna kesk- ja südalinn muuta 30 km/h alaks, erandiks vaid magistraaltänavad, kus jääb lubatud kiiruseks 40 km/h. «Vastavalt hiljuti vastu võetud liikuvuskava eesmärkidele soovime tõsta jalakäijate ja kergliiklejate liiklusturvalisust. Loomulikult anname endale aru, et ainult liiklusmärk kõiki probleemi ei lahenda, seetõttu rakendame ka teisi meetmeid ohutuse parandamiseks,» rääkis abilinnapea Vladimir Svet jaanuaris.