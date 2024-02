«Kes kurat selle jama on korda saatnud!?» Piirkiiruse langetamine Tallinnas teeb Koit Toomele tuska

Laulja Koit Toome kommenteeris ühismeedias Tallinna liikluskorraldust. «Autod lähevad meil aastatega aina paremaks, aga kiirused lähevad ainult alla,» kurdab Toome nii Instagramis kui Facebookis.

«Žiguliiga sobis sõita omal ajal 50ga, aga uute autodega vot ei sobi. See on täielik hullus! Hakkame kõik 30ga sõitma rõõmsalt. See on täielik idiootsus! Tulge mõistusele inimesed!» kirjutab laulja ja viitab Tallinna liikluses toimuvatele muudatustele.

Nimelt on viimastel aastatel hakatud pealinna teedel vähendama piirkiirust 30 km/h. Postimees vahendas jaanuari keskel, et 2024. aasta jooksul on kavas kogu Tallinna kesk- ja südalinn muuta 30 km/h alaks, erandiks vaid magistraaltänavad, kus jääb lubatud kiiruseks 40 km/h.

«Vastavalt hiljuti vastu võetud liikuvuskava eesmärkidele soovime tõsta jalakäijate ja kergliiklejate liiklusturvalisust. Loomulikult anname endale aru, et ainult liiklusmärk kõiki probleemi ei lahenda, seetõttu rakendame ka teisi meetmeid ohutuse parandamiseks,» rääkis abilinnapea Vladimir Svet jaanuaris.

Piirkiiruse langetamine on ka osa Tallinna plaanist vähendada müra. «Kahtlemata on müra tervisele kahjulik ja tuleb pingutada, et seda linnakeskkonnas vähendada,» lisas Svet, vahendab tallinn.ee.

Nüüd tundub, et Toome imestab ühismeedias, mis inimesed linnavalitsuses töötavad, kuigi ta otseselt neid ei nimeta.

«Mis kuradi inimesed seal töötavad?» imestab ta oma Facebooki postituses, kus ta oma pahameelt veelgi pikema postitusega jagab.