Kohtumajas ajakirjanikele kallale läinud libajurist Eneke Roots taotleb nende vastu lähenemiskeeldu

«Pärast seda kirjutas ta mulle kirja, et kui see lugu ilmub, siis hakkab minuga igasuguseid asju juhtuma. Lugu läks eetrisse ja pikka aega oli vaikus, aga siis ta ühel hetkel aktiveerus,» rääkis Lust istungil, kuidas Roots talle juba tunamullu kirja teel surnupealuusid ja erinevaid vägivallaga ähvardavaid kirju hakkas saatma. Lakkamatute ähvarduste tõttu ning enda ja oma pereliikmete turvalisuse pärast muret tundes on Lust Rootsuga seoses ka politsei ja prokuratuuri poole pöördunud.

«Mulle tundub, et ma olen sattunud tema peamiseks sihtmärgiks. Ta on mind terroriseerinud juba aasta aega. Mul on alust arvata, et tegemist on ohtliku inimesega,» sõnas saatejuht.