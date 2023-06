VIDEO KALLALETUNGIST ⟩ «Kuuuurija» saates esinenud libajurist läks Harju maakohtus Elu24 ajakirjanikule kätega kallale

Kuigi nii Eesti Juristide Liit kui ka Tartu Ülikool kinnitasid saates, et Roots ei ole kunagi juuraharidust omandanud, andis naine asjale ametliku käigu ja kaebas «Kuuuurija» saatejuhi Katrin Lusti kohtusse. Roots leidis, et saatelõiguga tekitati talle mainekahju.

Vandeadvokaat Karmen Turk: rünnakud ajakirjanike vastu kujutavad eriti tõsist inimõiguste rikkumist

Turk märgib, et rünnakud ei ole suunatud ainult üksikisikute vastu, vaid võtavad ka teistelt inimestelt õiguse saada teavet, piirates seega avalikku arutelu, mis on demokraatia keskmeks. Avaliku, kohtumajas peetava kohtuistungi kajastamine on kindlasti see osa ajakirjandusest, mis on kõrgeima kaitse all.

Minule ei ole teada Eestis viimaste aastakümnete jooksul juhtumit, kus ajakirjanikku on kohtumajas rünnatud. Eesti on läbi aegade ajakirjanike rünnakute edetabelis maailmas ja Euroopas väga kõrgetel kohtadel olnud ehk üldiselt loeme Eestit riigiks, kus ajakirjaniku amet on turvaline ja ohutu.

2022. aasta kohta on Euroopa ajakirjandusrünnete andmebaasis 289 hoiatust ajakirjandusvabadust ähvardavate tõsiste ohtude või rünnakute kohta 37 riigis, kus ajakirjanikke on mõrvatud, vangistatud, rünnatud, õigusmeetmeid kasutades ahistatud ja laimukampaaniaid korraldatud, sh tapeti Euroopas 13 ajakirjanikku. Eesti kohta on üks hoiatus. See puudutab 17.02.2022 juhtumit. Platvormil kajastatud teate järgi sunniti Postimehe ajakirjanik Sander Punamäe lahkuma Tallinnas vaktsiinivastaselt meeleavalduselt, mille korraldaja oli Varro Vooglaid. Mitut üleriigilist Covidi protesti kajastanud reporterit nimetas rahvamass propagandistiks ja valetajaks ning teda mõnitati, kuni ta oli sunnitud meeleavalduselt lahkuma. Punamäe seisis silmitsi avaliku alandamisega politseiametnike ees, kes ei sekkunud tema kaitsmiseks tema ajakirjanduslike kohustuste täitmisel.

Ajakirjanikel ja teistel meediategelastel on demokraatlikus ühiskonnas ääretult tähtis roll: kajastada avaliku huvi orbiiti kuuluvaid sündmusi, tehes reportaaže ning kindlasti vahendada avalikku kohtupidamist üldsusele. Selle rolli täitmine on ajakirjanike ülesanne, kuid riigil on kohustus tagada, et ajakirjanik saaks seda rolli täita. Riigil on Euroopa inimõiguste ja vabaduse konventsiooni ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta alusel kohustus võtta meetmeid ajakirjanike turvalisuse tagamiseks. Avalikul kohtuistungil kohtumajas kohe kindlasti.

Võttes arvesse käesoleva artikli teemat, on rünnak ajakirjanike vastu vaid üks osa konkreetse ründaja tegevuses ajakirjanike vastu: ta on esitanud kohtusse arvukalt hagisid ajakirjanike ja meediamajade vastu, ta ahistab ajakirjanikku, saates talle arvukalt e-kirju, mis sisaldavad ründeid ja ähvardusi. Just selliste olukordade pärast on Euroopa riigipead mures.

Kui kuus aastat tagasi täitis Euroopa ajalehtede esikülgi sündmus, et mõrvati Malta uuriv ajakirjanik Daphne Caruana Galizia, ilmnes, et enne mõrva oli tema vastu algatatud ka 47 laimamiskaasust.

See juhtum tõstis tollal poliitilisele areenile uurivate ajakirjanike vastu suunatud õiguslike ähvarduste tegeliku mastaabi. Kuu aega pärast Daphne Caruana Galizia mõrva kutsus Euroopa Parlament Euroopa Komisjoni üles asuma välja töötama uut õigusakti, mis Daphne'ile osaks saanud SLAPP-hagide eest kaitset pakuks. Samalaadne protsess käivitus ka Euroopa Nõukogus, kus eesmärk on luua õigusinstrument 46 liikmesriigile.