RÕÕMUSÕNUM ⟩ Keiti Vilmsi hüljatud koer leidis kodu: esimesed ööd käis ikka kontrollimas mind, kas olen olemas

«Me oleme hakanud Madonnat kutsuma Milliks, kuna lapsel on ka nii lihtsam ja Milli on ilusti harjunud oma nimega,» ütleb kutsa uus perenaine ja lisab, et Mill on olnud väga tubli!

«Esimesed ööd käis ikka kontrollimas mind, kas olen olemas, kuid nüüdseks magab ilusti kogu öö. Oleme temaga harjutanud istumist, lamamist, käpa andmist, ootamist. Maal olles on ta terve aeg meie kõrval, jookseb ja naudib oma parimat elu.» Lisaks räägib Milli perenaine, et kuts saab kenasti nüüd aru ka käsklusest «siia». «Ta on väga tark koer ja on hakanud väga ilusti mängima.»

«Kui alguses kippus laualt toitu võtma ja diivanil või voodis magama, siis nüüdseks on juba kenasti mõistnud, et laualt ei võta ja tal on oma kattemadrats, kus saab mõnusalt tududa. Autosõitu kannatab ka ilusti ning meeldib nii linnas kui ka maal veeta aega,» ütleb rõõmus perenaine.

Milli uues kodus! Foto: Erakogu

«Suurimad tänud, et Elu24 toimetus aitas kaasa Madonna uue kodu leidmisele!» lisab rõõmuuudisele varjupaikade MTÜ kommunikatsiooni ja annetuste kogumise juht Anni Anete Mõisamaa.

