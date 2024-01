ERIMEELSUSED ⟩ Reisibüroo juhataja «mureklientidest»: reisitingimusi nad loetud ei saa, aga võõramaa naistega mõistavad suhelda

Elu24 avaldas 25. jaanuaril artikli Arvo Joametsast, kes on Eesti reisibüroode sage klient. Möödunud novembris oli tal aga negatiivne kogemus Novatours reisibürooga ning Seišellidele reisi ostnud meest lennukile ei lubatud, kuna tal oli täitmata jäänud riiki sisenemise deklaratsioon. Mehe sõnul polnud reisibüroo deklaratsiooni täitmisest talle midagi öelnud, kuigi ta käis büroos kohapeal kontrollimas, kas tema reisidokumentidega on kõik korras. Bergerreiside juhataja Urve Kalmist avaldab, et härra Joamets on talle tuttav, kuna ta on reisinud mitmeid kordi ka Bergerreisidega. «Reisiringkondades on ta kuulus mees. Mul on temaga kogemus novembrist 2021. Hilisemat pole, sest ma enam ei võta teda mitte ühelegi meie reisile,» räägib Kalmist, kes väidab, et Joamets ei loe korralikult reisiinfot.