«Proovis mu tütrega kokku saada.» Lapsporno eest varem süüdi mõistetud mees otsib väidetavalt uusi ohvreid

Neljapäeval jagati kellegi lapsevanema kirja pandud hoiatavat postitust Ats-Asso Trossi kohta. «Proovib lastega kokku saada, proovis mu tütrega kokku saada mitu korda ja kutsus teda külla. Mu tütar on 14 Ja Ats-Asso Tross on 26-aastane. On ka teistele lastele neti teel perversseid asju kirjutanud. Olge hoitud ja hoidke lapsi tema eest!»